PSG'li yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis'ten kötü haber... 52 yaşındaki spor adamı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Marinakis, "Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim" dedi.