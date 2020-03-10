10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'li yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen ve birkaç gündür yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenmanlara katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs süphesiyle bazı testler yapıldığı öğrenildi.

Fransa ve Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız yıldızın sonuçları yarın belli olacak olsa da ilk işaretler virüsü taşımadığı yönünde.

21 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alması beklenmiyor.

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