Koronavirüs Polonya'yı da vurdu!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Futbol Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak.
Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi.
Buna göre, Polonya 1. Futbol Ligi maçları, yeni bir duyuru yapılana kadar seyircisiz oynanacak. Polonya Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart'ta Finlandiya ile Wrocław, 31 Mart'ta ise Ukrayna ile Chorzow kentlerinde yapacağı dostluk karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak.
Söz konusu maçlara bilet alan taraftarların ödediği ücretler iade edilecek.
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