10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Koronavirüs Polonya'yı da vurdu!

Koronavirüs Polonya'yı da vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Polonya Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Polonya 1. Futbol Ligi maçları, yeni bir duyuru yapılana kadar seyircisiz oynanacak. Polonya Milli Futbol Takımı'nın, 27 'ta Finlandiya ile Wrocław, 31 Mart'ta ise ile Chorzow kentlerinde yapacağı dostluk karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak.

Söz konusu maçlara bilet alan taraftarların ödediği ücretler iade edilecek.

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis Koronavirüs kaptığını açıkladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Koronavirüs Fransa'yı da vurdu! Ligler... Koronavirüs Fransa'yı da vurdu! Ligler...
Dünyaca ünlü isim Koronavirüs kaptığını açıkladı Dünyaca ünlü isim Koronavirüs kaptığını açıkladı
Mayweather'den flaş hamle! Premier Lig ekibini... Mayweather'den flaş hamle! Premier Lig ekibini...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör