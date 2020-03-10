10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avusturya'da koronavirüs alarmı

Avusturya'da koronavirüs alarmı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri iki haftalığına durdurma kararı aldı.

Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'da müsabakalarının 3 Nisan tarihine kadar ertelenmesinin ardından Futbol Federasyonu'da koronavirüs salgını nedeniyle liglerin iki hafta boyunca ertelendiğini duyurdu.

Polonya da gün içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle 1. Lig futbol maçları ve milli müsabakaların seyircisiz olduğunu duyurmuş, İspanya ise 'nde oynanacak olan - ve Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Sevilla - Roma karşılaşmalarına seyirci alınmayacağını açıklamıştı.

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