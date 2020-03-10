Avusturya'da koronavirüs alarmı
Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri iki haftalığına durdurma kararı aldı.
Çin Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İtalya'da futbol müsabakalarının 3 Nisan tarihine kadar ertelenmesinin ardından Avusturya Futbol Federasyonu'da koronavirüs salgını nedeniyle liglerin iki hafta boyunca ertelendiğini duyurdu.
Polonya da gün içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle 1. Lig futbol maçları ve milli müsabakaların seyircisiz olduğunu duyurmuş, İspanya Sağlık Bakanlığı ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Barcelona - Napoli ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Sevilla - Roma karşılaşmalarına seyirci alınmayacağını açıklamıştı.
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