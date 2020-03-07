07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı!

Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

İngiltere 'de iyi bir sezon geçiren ve Liverpool ile Manchester City'nin ardından üçüncü sırada yer alan 'de gündem Çağlar Söyüncü... İngiliz kulübü, bu sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Manchester City'nin radarına giren milli futbolcuyla ilgili kararını verdi.

'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, 'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

LEICESTER HAREKETE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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