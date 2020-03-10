Bundesliga’da koronavirüs etkisi

Almanya Bundesliga'da yarın TSİ 20.30'da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach - Köln karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Borussia Mönchengladbach Kulübü, yarın oynanacak Köln maçıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Almanya'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle, müsabakanın seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

Almanya Bundesliga'nın 21'inci haftasında oynanması planlanan ancak fırtına nedeniyle yarına ertelenen Mönchengladbach - Köln maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

DEV DERBİDE DE SEYİRCİ YOK

Öte yandan Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan Borussia Dortmund - Schalke 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla dev derbinin seyircisiz olarak oynanacağı kaydedildi.

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