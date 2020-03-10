10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga’da koronavirüs etkisi

Bundesliga’da koronavirüs etkisi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'da yarın TSİ 20.30'da oynanacak olan - Köln karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Kulübü, yarın oynanacak Köln maçıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Almanya'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle, müsabakanın seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.
'nın 21'inci haftasında oynanması planlanan ancak fırtına nedeniyle yarına ertelenen Mönchengladbach - Köln maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

DEV DERBİDE DE SEYİRCİ YOK

Öte yandan Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan - 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla dev derbinin seyircisiz olarak oynanacağı kaydedildi.

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