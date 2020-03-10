10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Guardiola'dan koronavirüs değerlendirmesi

Guardiola'dan koronavirüs değerlendirmesi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini söyledi.

İspanyol teknik adam, yarın 'ı ağırlayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ve 'da maçların seyircisiz oynanmaya başlandığını hatırlatan Guardiola, bu uygulamanın İngiliz futboluna da kısa süre içinde geleceğini düşündüğünü belirtti.

Guardiola, "Eğer taraftarlar maçlarımızı izlemeye gelemiyorsa oynamanın bir anlamı yok. Onlar olmadan oynamamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

'dan böyle bir talimat gelmesi durumunda oynamak zorunda olduklarını aktaran Guardiola, "Taraftarlarımızla beraber oynamak isteriz. Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir." şeklinde konuştu.

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