10 Mart 2020, Salı
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Fransa tüm karşılaşmalar koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da spor müsabakaları sekteye uğramaya devam ediyor. İtalya'da tüm spor organizasyonlarının 3 Nisan'a kadar ertelenmesinin ardından Fransa'dan da koronavirüs önlemi geldi. Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.
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