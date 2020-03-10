Fransa tüm karşılaşmalar koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da spor müsabakaları sekteye uğramaya devam ediyor. İtalya'da tüm spor organizasyonlarının 3 Nisan'a kadar ertelenmesinin ardından Fransa'dan da koronavirüs önlemi geldi. Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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