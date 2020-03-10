10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa tüm karşılaşmalar koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs Fransa'yı da vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Federasyonu, 15 Nisan'a kadar 1 ve 'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da spor müsabakaları sekteye uğramaya devam ediyor. İtalya'da tüm spor organizasyonlarının 3 Nisan'a kadar ertelenmesinin ardından 'dan da koronavirüs önlemi geldi. Fransa'da 1 ve maçlarının 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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