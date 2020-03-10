10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis Koronavirüs kaptığını açıkladı

Dünyaca ünlü isim Koronavirüs kaptığını açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

'un sahibi ve başkanı 'ten kötü haber... 52 yaşındaki spor adamı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, testinin pozitif çıktığını duyurdu. Marinakis, "“Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim" dedi.

Futbol Kulübü ve Nottingham Forest'ın 52 yaşındaki sahibi , koronavirüse yakalandığını açıkladı. Marinakis, kişisel Instagram hesabından testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Marinakis şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."

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