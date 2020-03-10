10 Mart 2020, Salı
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Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis Koronavirüs kaptığını açıkladı
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis'ten kötü haber... 52 yaşındaki spor adamı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Marinakis, "“Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim" dedi.
Olympiakos Futbol Kulübü ve Nottingham Forest'ın 52 yaşındaki sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Marinakis, kişisel Instagram hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Marinakis şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."
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