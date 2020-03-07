07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn 1-2 FC Köln | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Köln deplasmanda zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nın 25. hafta açılış karşılaşmasında sahasında ile karşılaştı. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

'nın 25. haftasında taraftarı önünde ile karşılaştı. Konuk ekibin gollerini 28. dakikasında Jorge Mere, 36'da ise Jonas Hector kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 73. dakikada Dennis Srbeny'den geldi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Köln karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Köln 32 puana yükselirken Paderborn ise 16 puanda kaldı.

MAÇ ÖZETİ:

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