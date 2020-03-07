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Paderborn 1-2 FC Köln | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Almanya Bundesliga'nın 25. hafta açılış karşılaşmasında Paderborn sahasında FC Köln ile karşılaştı. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Paderborn taraftarı önünde FC Köln ile karşılaştı. Konuk ekibin gollerini 28. dakikasında Jorge Mere, 36'da ise Jonas Hector kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 73. dakikada Dennis Srbeny'den geldi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Köln karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Köln 32 puana yükselirken Paderborn ise 16 puanda kaldı.
MAÇ ÖZETİ:
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