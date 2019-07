Ozan Kabak: Schalke taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüp televizyonuna transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dün düzenlenen bir toplantı ile Ozan Kabak basına tanıtılırken, Schalke04 Kulübü'nün resmi internet sitesi ile Schalke TV genç oyuncu ile bir röportaj yaptı. Kulüp sitesinden üye taraftarlara yönelik yayınlanan videolu Ozan Kabak röportajının soru ve cevapları şu şekilde:

- Başka kulüpler de teklif sundu, neden Schalke 04?



Ozan Kabak: Evet, Schalke gibi başka Avrupa kulüpleri de teklif sunmuştu, hem ailemle hem de menajerlerimle oturup konuştuk ve Schalke 04'te karar kıldık. Schalke04 gibi büyük bir kulüpte belki daha fazla forma şansı bulacağım, Bundesliga'da daha çok forma giyme şansım olabilir. Schalke 04'ün büyük taraftarı önünde oynayacağım, bu benim için çok önemli. Konu başlıkları bunlar diyebilirim.

- Takımda kimler buraya gelmene etken oldu?



Ozan Kabak: Takımda tanıdığım isimlerin yanı sıra transfer görüşmeleri sırasında hoca David Wagner ile konuştum. Sağ olsun çok olumlu sözler söylemişti. Suat Serdar ve Ahmed Kutucu ile de konuştum, bunların hepsi benim buraya gelmemde büyük etken oldu.

- Camiayı nasıl buldun?



Ozan Kabak: Transfer görüşmeleri sırasında sosyal medya hesaplarımdan destek mesajları göndermeye başlayan Schalke taraftarları, buraya geldiğimde de beni çok iyi karşıladılar. İnşallah ben de bu taraftarlara layık olmaya çalışacağım. Ben zaten Schalke taraftarını, Galatasaray taraftarına benzetiyorum, ikisi de çok ateşli ve büyük bir tutkuyla takımına bağlı. İnşallah, bu taraftara layık olabilirim.

- Veltins Arena ve taraftar için neler söylemek istersin?



Ozan Kabak: İlk Galatasaray ile Veltins Arena'ya gelmiştim, 2-0 mağlup olmuştuk, ama maçta ben iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Statdan çok etkilenmiş, 61 bin taraftar önünde farklı duygular yaşamıştım. O maçta, soyunma odalarından, koridorlarından Veltins Arena beni çok etkilemeye başlamıştı. Onun için Stuttgart takımıyla geldiğimde çok şaşırmadım. O maçta da forma giymemiştim, ama o gün edindiğim izlenim, burası için verdiğim kararda büyük etken oldu diyebilirim.

- Hangi pozisyonda daha başarılısın?



Ozan Kabak: Stuttgart'ta oynadığım 15 maçın bazılarında orta sahada da görev aldım ama kesinlikle savunmada daha etkili olduğumu düşünüyorum. Gerçek performansımı savunmada gösterdim. Ama hocam, ne görev verirse yapmaya hazırım. Elimden geleni yaparım, şikayetçi olmam.

- Hangi özelliklerin öne çıkıyor?



Ozan Kabak: Atletizmim var, soğukkanlılığım var. Öyle yazıyorlar, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Fiziken de iyiyim ama geliştirmem gereken çok noktam var ve çok gencim. Schalke'ye geliş nedenim de, tam olarak da bu. Kendimi daha çok geliştirmek ve dünyanın en iyi stoperleri arasına girmeyi hedefliyorum.

- 18 yaşında Türkiye'den Almanya'ya gelme kararın senin için zor oldu mu?



Ozan Kabak: Aldığım karar bir kere zor bir karardı, cesaretli bir karardı. Çünkü 18 yaşına kadar Türkiye'de oynadım, tam yeni başlamışken bir maceraya atıldım. Bu kolay olmadı tabii ki. Dil öğrenmem gerek, hala bunun için gayret ediyorum. Dediğim gibi hiç kolay olmadı ama alışmaya çalışacağım.

- Günlerin nasıl geçiyor, adapte olabildin mi Almanya'ya?



Ozan Kabak: Ev antrenmanlarına devam ediyorum, yeni restoranlar keşfediyorum. Bunların dışında evde dizi, film izleyerek, maç izleyerek geçiyor günlerim. Yeni arkadaşlar edinmeye başladım, Almancamı geliştirmek için. Dediğim gibi klasik futbolcu hayatı.

- Schalke04 gecen sezon iyi bir sezon geçirmedi, toparlanmak için yeni projeler var, bu anlamda nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsun?

Ozan Kabak: Tabii ki her büyük takımın kötü bir sezonu olabilir. Schalke, kötü bir sezon yaşadı ama onun büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Yeniden değişimin bir parçası olduğumu düşünüyorum. İnşallah kulübü layık olduğu yerlere taşıyacağız.

- Yeni hoca ile tanıştıktan sonra neler hissettin?



Ozan Kabak: Hoca ile gelmeden de konuştum, buraya gelmemde çok büyük etkisi oldu. İnsan olarak çok mütevazı bir hoca. Zaten başarıları da ortada. Hoca konusunda çok pozitifim, inşallah birlikte güzel bir sezon geçireceğiz.

- Takımda kimleri tanıyordun?



Ozak Kabak: Ahmed ile iki üç yıldır tanışıyoruz. Birlikte U17 Milli Takımı'nda oynamıştık, aynı yaş grubum. Suat ile arada konuşuyordum, bunların dışında önceden tanıdığım yoktu. Stuttgart'ta iken haftada iki kez Almanca kursuna giriyordum ama gelir gelmez takımda bir küme düşmeme mücadelesinin içine denk geldim, rahat bir çalışma ortamım olmadı. Ama yine biraz anlıyorum, restorana girince bir şey isteyebiliyorum, şu an bana yetiyor ama devam edeceğim bu dersleri almaya.

- Seni Schalke'de heyecanlandıran başka ne var?



Ozak Kabak: Bir an önce futbol oynamayı ve Veltins Arena'ya çıkmayı bekliyorum. Sadece futbola konsantre oldum. Bu büyük taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.