Dünya Etnospor Birliği tarafından her yıl "Geleneksel Sporların İhyası" misyonuyla düzenlenen Etnospor Forumu'nun sekizincisi, 3-5 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında insanlığa ve kültürlere katkı sağlamayı hedefleyen organizasyon, bu yıl geleneksel sporların zirvesi niteliğindeki "Ethnosports 2027" vizyonunu şekillendirmek üzere toplanıyor.

Geleneksel sporları küresel sahnede hak ettiği noktaya taşımayı hedefleyen 8. Etnospor Forumu, bu yıl rekor bir katılıma Antalya'da ev sahipliği yapıyor. Aralarında 15'in üzerinde spor ve kültür bakanının yer aldığı 100'ü aşkın üst düzey devlet yetkilisi, uluslararası delegasyonlar, Dünya Etnospor Birliği'ne üye federasyonların temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor icra eden sporcular Antalya'da bir araya geliyor.

ANA GÜNDEM: GELENEKSEL SPORLARIN ZİRVESİ "ETHNOSPORTS 2027"

Forumun ana odak noktasını, dünyanın dört bir yanından geleneksel spor icra eden sporcuların tek bir platformda yarışacağı dev global spor etkinliği olan "Ethnosports 2027" oluşturuyor. Bu vizyon projesi, geleneksel sporlar ve oyunların uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini hedefliyor. "Ethnosports 2027"nin hazırlık aşamasından uygulama stratejilerine kadar tüm operasyonel süreçleri forum boyunca detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.



PROGRAMDA NELER VAR?

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek iki günlük yoğun programda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

• 4 Nisan Cumartesi: Etkinlik, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini ele alan uzman açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, bakanların katılımıyla "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı Üst Düzey Bakanlar Paneli gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise Ethnosports 2027 vizyonu kapsamında eş zamanlı olarak "Organizasyon ve Yönetişim", "Spor ve Rekabet Sistemi" ile "Pazarlama ve İletişim" konularında üç ayrı paralel oturum düzenlenecek. İlk gün, Dünya Etnospor Birliği üyelerinin toplantısı ve ardından düzenlenecek Gala Yemeği ile son bulacak.

• 5 Nisan Pazar: İkinci gün, İletişim Paneli'nin ardından etkinliklerin en önemli çıktılarından biri olan "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesiyle devam edecek. Program, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların liderlik, uluslararası sponsorluk, akademik katkı, genç ve yetişkin sporcular gibi 7 ayrı kategoride onurlandırılacağı Geleneksel Sporlar Ödül Töreni ile taçlandırılacak. Forum, kapanış konuşmaları ve katılımcılara yönelik düzenlenecek Antalya şehir turu ile sona erecek.

BİLGİ NOTU

Dünya Etnospor Birliği

Geleneksel spor ve oyunları daha sistemli ve kalıcı hale getirmeye çalışan Dünya Etnospor Birliği, her yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla Etnospor Forumu'nu düzenlemektedir. Bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilecek olan Etnospor Forumu, 3-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecektir. Aşağıdaki bilgi notu, 8. Etnospor Forumu'nu duyurmak, forumu düzenleyen kurumumuzu tanıtmak ve faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hakkında

Dünya Etnospor, geleneksel spor ve oyunların bilinirliğinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2017 yılında kurulan Dünya Etnospor'un merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum, bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dünya genelindeki geleneksel sporların tek bir kurumsal çatı altında toplaması, üye federasyonlar arasında birliğin sağlanması, etnosporlar alanında sportif, sosyal ve kültürel çalışmaların düzenlenmesi, yaygınlaştırılması ve tüm bunların gelecek kuşaklara aktarılması Dünya Etnospor'un önceliklerindendir.

Ethnosports 2027

Bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla 8'incisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Forumu, kadim kültürlerin mirasını modern dünya ile buluşturma yolunda stratejik bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Forumumuzun temel odak noktasını teşkil eden Etno- sports 2027, geleneksel spor ve oyunların yalnızca yaşatılmasını değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini hedefleyen kapsamlı bir vizyon projesidir.

Ethnosports 2027, farklı coğrafyaların özgün kültürel dokularını, sporun birleştirici gücüyle aynı çatı altında toplayacak geniş katılımlı bir organizasyon olarak planlanmaktadır. Bu etkinlik, sunacağı yüksek standartlar ve kapsayıcı yapısıyla adeta geleneksel sporların olimpiyatı niteliğinde bir kimliğe bürünecektir. Geleneksel oyunların dünya çapında görünürlüğünü en üst seviyeye taşıyacak olan bu süreç, aynı zamanda kültürel diplomasi- nin de en güçlü araçlarından biri olacaktır.

Bu doğrultuda, Ethnosports 2027'nin hazırlık aşamasından uygulama stratejilerine kadar tüm operasyonel süreçleri bu forum bünyesinde ele alınacaktır. Forumun en temel çıktılarından biri, siz değerli paydaşlarımızın kendi uzmanlık sahalarında bu vizyona ente- gre olması ve stratejik katkı sunmasıdır. Ortak akıl ve iş birliğiyle inşa edeceğimiz bu yol haritası, geleneksel sporlarımızın uluslararası arenadaki geleceğini tayin edecektir.

5 KITA 30 ÜLKE 52 KURUMSAL ÜYE

Kültürlerin Ortak Hikayesi

Dünya Etnospor insanlığın ortak mirası olan geleneksel sporları korumak, bunların sistemli ve disiplinli şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak ve koordinasyonunu tesis etmek amacıyla düzenlediği; festivaller, forumlar, akademik çalışmalar ve zengin formlardaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor, 2016 yılından bu yana her yıl farklı ülkelerin de katılımı ile İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'ni düzenlemektedir. Geleneksel sporlar ve bunlara bağlı kültürler kapsamında dünyanın en geniş katılımlı festivali olma özelliğine sahip etkinlik, her yıl ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Etnospor Forumu

2018'de başlanan ve yılda bir kez gerçekleştirilen Uluslararası Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında tüm dünyada geleneksel sporların sorunlarına çözüm aramakta ve bu alanda bir yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır. Onlarca ülkeden devlet görevlisi, akademisyen ve federasyon yetkililerinin katılımıyla 2018 yılında Türkiye'de başlayan forum, 2019 yılında Kazakistan'da düzenlenmiştir. 2020 yılında Antalya'da gerçekleştirilen ve 50 ülkeden 200 katılımcının davet edildiği 3. Etnospor Forumu'nda, birçok ülkenin geleneksel sporlarının geleceğine yönelik ortak kararlar alınmıştır. 4. Etnospor Forumu küresel salgın nedeniyle 2021 yılında çevrim içi ortamda düzenlenmiştir. Katılımcıların kendilerine özel hazırlanan dijital platform üzerinden takip ettiği forum büyük ilgi görmüş; 61 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında yetkin isimler geleneksel sporların geleceğine dair önemli katkılar sunmuştur. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 5. Etnospor Forumu, 45 ülkeden 140 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. 2024 yılında Antalya'da gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu ise geleneksel sporların ve kültürel mirasın korunması ile tanıtılması adına önemli bir buluşma noktası olmuş; dünya genelinden 60 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmiştir. Bu sürecin devamında 7. Etnospor Forumu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenerek farklı ülkelerden temsilcileri bir araya getirmiş ve geleneksel sporların uluslararası ölçekte geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelere sahne olmuştur. 8. Etnospor Forumu'nun ise 3–5 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Geleneksel Sporlar Ödülleri

Dünya genelinde geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumlar ile bu alanda başarı gösteren sporcular için Geleneksel Sporlar Ödülleri programı düzenlenmektedir. Bu kapsamda 1. Geleneksel Sporlar Ödülleri Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmiş, 2. Geleneksel Sporlar Ödülleri 2020 yılında Antalya'da sahiplerini bulmuştur. 3. Geleneksel Sporlar Ödülleri 2021 yılında dijital ortamda düzenlenirken, 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri 2022 yılında Azerbaycan'da takdim edilmiştir. 5. Geleneksel Sporlar Ödülleri ise Antalya'da gerçekleştirilmiş; 6. Geleneksel Sporlar Ödülleri Rusya'nın St. Petersburg şehrinde sahiplerine sunulmuştur.

Dünya Göçebe Oyunları

Dünya Etnospor'un ana paydaşı olduğu Dünya Göçebe Oyunları 2014 yılından itibaren iki yılda bir, dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenmektedir. 50'den fazla ülkenin geleneksel sporlar ve oyunları ile katıldığı etkinliğin 2020 yılında Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen etkinlik, 2022 yılında İznik'te yapıldı. 2024 yılında ise Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirildi.

Akademik Çalışmalar

Geleneksel sporlar ve oyunların akademik çerçevede ele alınmasını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Etnospor, dünya genelindeki geleneksel sporlar ve oyunları araştırma, inceleme, değerlendirme ve derleme amacıyla, 9 farklı ülkeden alanında yetkin 14 akademisyenin dahil olduğu Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Araştırma İcra Kurulu'nu oluşturdu.

Üye Çalışmaları

Dünya Etnospor bünyesinde bulunan federasyon ve dernekler ile dünya genelinde geleneksel sporların ihyası adına çeşitli festivaller, seminerler, toplantılar, sergiler, okul etkinlikleri vb. çalışmalara imza atmaktadır.

Doktora Bursları

Dünya Etnospor geleneksel sporlar ve oyunlar alanında gerçekleşen akademik çalışmalara desteğini sürdürmek amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde doktora çalışmasını geleneksel spor ve oyunlar üzerine yapan öğrencilere "Doktora Bursları" kapsamında destek sağlayacaktır.

Geleneksel Sporlar Ansiklopedisi

Alanında yetkin 9 farklı ülkeden 14 akademisyenden oluşan Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Araştırma İcra Kurulu, yapmış olduğu çalışmaları geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alarak, gelecek kuşaklara bilgi aktarımı amacıyla Geleneksel Sporlar Ansiklopedisi oluşturacaktır.

1. Etnospor Forumu

"Geleneksel Sporların İhyası" başlığı ile 2018 yılında Antalya'da düzenlendi. 1. Etnospor Forumu'na 56 farklı ülkeden bakanlar, devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

2. Etnospor Forumu

2. Etnospor Forumu Nisan 2019'da Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlendi. Alanında uzman 30 farklı ülkeden 200 ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşen forum Dünya Etnospor üyelerinden Kazakistan Etnospor Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

3. Etnospor Forumu

"Geleneksel Sporların İhyası teması" ile düzenlenen ve 2020 yılında üçüncüsü Antalya'da gerçekleştirilen Etnospor Forumu iki gün süren yoğun programın ardından Sonuç Bildirgesinin yayımlanması ile sona erdi.

49 ülkeden aralarında bakanlar, devlet yetkilileri federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcının 22-23 Şubat tarihleri arasında geleneksel sporların geleceğine ışık tuttuğu, değerli fikirleri ile katkı sağladığı forum, büyük ilgi gördü.

Başkanlığını Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor'un organize ettiği forumda birçok ülke geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Düzenlenen paneller ve oturumlarda "Geleneksel Sporların İhyasına" katkı sağlayacak önemli birçok konu masaya yatırıldı.

Forumda Filistin Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Pakistan Şehirler Arası Koordinasyon Bakanı ve Spor Kurulu Başkanı Fehmida Mirza, Fildişi Sahilleri Gençlik ve Spor Bakanı Paulin Claude Danho, Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadija Mohamed Diriye, Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor Bakanı Dilmurod Nabiyev , Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Mali Gençlik, Spor Bakanı Arouna Modibo Toure ve Türkiye Gençilk ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan "Geleneksel SpoVrlar"ın ulusal ve uluslararası çapta geliştirilmesi, desteklenmesi ve yayınlaştırılmasının sağlanması adına "Ortak Bildiri"ye imza attı. Bu bildiri geleneksel sporlar tarihine "2020 Geleneksel Sporlar Antalya Deklarasyonu" olarak geçti.



4. Etnospor Forumu

4. Etnospor Forumu 2021 yılında çevrim içi ortamda düzenlendi. Katılımcıların kendilerine özel hazırlanan dijital platformdan takip ettiği forum büyük ilgi gördü. 61 ülkeden 300'e yakın kişinin katıldığı forum boyunca alanında yetkin isimler, geleneksel sporların geleceği üzerine önemli katkılar sundular. Katılımcılar, 4. Etnospor Forumu'nu 6 farklı dilde kendilerine özel dijital platformdan takip ettiler. Etkinlik, dijital ortamdaki verimliliği ve katılımcı çeşitliliği açısından salgın döneminde örnek teşkil eden bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Forumda Başkan Necmeddin Bilal Erdoğan, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Y. Badjie, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem ve Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı VanjaUdovičić geleneksel sporların ihyası için ortak bildiriye imza attı.

Etnospor Forumu geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için iş birliği, istişare ve kolektif akıl platformu görevi görmektedir.

5. Etnospor Forumu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 5. Etnospor Forumu, 45 ülkeden 140 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmalarıyla başlayan forum, geleneksel sporların geleceğinin masaya yatırıldığı paneller, oturumlar ve çeşitli etkinliklerle icra edildi.

Dünya Etnospor Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayıbov, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nijer Spor Bakanı Adamou Sekou Doro, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor ve Bakanı Ana Gabriela Guevara Espinoza, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakari Y. Badjie, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in katılımıyla geleneksel sporların ihyası için ortak bildiri imzalandı.



6. Etnospor Forum

Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor, "Geleneksel Sporların İhyası'' parolasıyla 6. Etnospor Forumunu düzenledi. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların katkı sağlayacağı Forum 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti.

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi evrensel değeri olan dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor, dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı 6. Etnospor Forumu'nu Antalya'da düzenledi. Forumda geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri masaya yatırılarak, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler belirlendi.

7. Etnospor Forum

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporlar ve oyunların korunması, geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte daha görünür hâle gelmesi amacıyla Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen temsilcileri bir araya getiren forum, kültürel mirasın spor aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasına yönelik önemli bir platform oluşturdu.

Forumda, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı üye federasyonların temsilcilerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet yetkilileri, akademisyenler, federasyon yöneticileri ve geleneksel spor araştırmacıları yer aldı. Katılımcılar, geleneksel sporların küresel ölçekte korunması ve yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik kapsamında "Geleneksel Sporların İhyası" teması etrafında çeşitli oturum ve paneller düzenlendi. Uzman konuşmacılar; geleneksel sporların kültürel miras içindeki yeri, uluslararası iş birlikleri, finansal sürdürülebilirlik ve medya alanındaki görünürlüğünün artırılması gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Forum boyunca yapılan tartışmalar, geleneksel spor ve oyunların daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik yeni fikirlerin paylaşılmasına imkân sağladı.



8. Etnospor Forumu

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Etnospor, dünyanın dört bir yanından katılımcının yer alacağı 8. Etnospor Forumu'nu 3–5 Nisan tarihlerinde Antalya, Türkiye'de düzenleyecek.

Foruma, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren üye federasyonların temsilcilerinin yanı sıra farklı ülkelerden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları katılım sağlayacak.

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde alanında uzman isimler; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği, medya stratejileri ve kültürel diplomasi boyutlarını ele alacak. Ayrıca geleneksel spor ve oyunların daha geniş kitlelere ulaşması ve gelecek nesillere aktarılması için çözüm odaklı öneriler paylaşılacak.

8. Etnospor Forumu kapsamında ele alınacak temel başlıklardan biri Etnosports 2027 olacaktır. Geleneksel spor ve oyunların uluslararası ölçekte daha görünür hâle gelmesini amaçlayan bu organizasyon, farklı kültürlere ait spor ve oyunların bir araya geleceği geniş katılımlı bir platform olarak planlanmaktadır. Geleneksel sporların olimpiyatı niteliği taşıması hedeflenen Etnosports 2027'nin; kültürler arası etkileşimi güçlendirmesi, yerel spor mirasının küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlaması ve geleneksel oyunların sürdürülebilirliğini desteklemesi amaçlanmaktadır. Forum kapsamında yapılacak değerlendirmelerde organizasyonun kapsamı, olası iş birlikleri ve gelecek dönem yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunulacaktır.