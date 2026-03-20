Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Belinda Bencic ile karşı karşıya geldi. Sönmez, İsviçreli rakibine yenilerek turnuvaya 2. turda veda etti. Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, yağmur nedeniyle sık sık duran ve 1 saat 9 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-2 setlerle 2-0 mağlup oldu.