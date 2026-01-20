Avustralya Açık'ta Sinner ve Osaka ikinci tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Japon Naomi Osaka, ikinci tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, maçta 2-0 (6-2, 6-1) öndeyken Fransız rakibi Hugo Gaston'un üçüncü sette sahadan çekilmesiyle tur atladı.

Fransız Valentin Royer ile karşılaşan 9 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz, 7-6, 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-1 galip gelerek yoluna devam etti.

Turnuvada 2023 yılının finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas ise Japon Shintaro Mochizuki'yi 4-6, 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

OSAKA ÜÇ SETTE TUR ATLADI

Tek kadınlarda iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan 16 numaralı seri başı Naomi Osaka, Hırvat Antonia Ruzic'i 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-4) skorla geçti.

İsviçreli Belinda Bencic (10) ise Büyük Britanyalı Katie Boulter önünde 6-0 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.