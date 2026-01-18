Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.
Kadınlar dünya sıralamasının 112.'si olan Sönmez, 11 numaralı seribaşı Alexandrova'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.
