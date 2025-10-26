Sultanlar Ligi'ndeki ilk üç maçından da galibiyetle ayrılan VakıfBank, dördüncü haftada karşılaştığı Galatasaray Daikin'i de geçti. Sarı siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı 3-0 kazanarak dörtte dört yaptı. VakıfBank'ta Marina Markova 17, Tijana Boskovic 16, Zehra Güneş ise 13 sayı ile çift haneli skor katkısı verdi.

VakıfBank baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ilk setin son bölümünü daha iyi oynayan taraf oldu. 31 dakika süren seti 26-24 ile hanesine yazdıran sarı siyahlılar, karşılaşmada öne geçti. 2'nci sette 15-15'lik eşitliğin ardından rakibinin hatalarını da iyi değerlendirerek skorda üstünlüğü eline alan VakıfBank, seti 25-19 alarak durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank, 11-3 ile başladığı 3'üncü ve son sette çok daha rahat bir oyun ortaya koydu. Sarı siyahlılar, seti 25-17 alarak maça 3-0 ile nokta koydu.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

VAKIFBANK: Cansu Özbay , Cazaute , Zehra Güneş , Boskovic, Markova , Deniz Uyanık , Ayça Aykaç Altıntaş (L), Ogbogu

GALATASARAY DAIKIN: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla , Eline Timmerman, Naz Aydemir Akyol , İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Frantti , Karutasu, Lukasik

SETLER: 26-24, 25-19, 25-17

SÜRE: 85 Dk. (31, 31, 24)