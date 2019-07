Vatan milletin, irade milletin!

Astsubay Ömer Halisdemir, ev hanımı Ayşe Aykaç, polis Birol Yavuz, işçi Alper Kaymakçı, mobilyacı Ayhan Keleş, taksici Akın Sertçelik... İşte 15 Temmuz gecesinin şehit kahramanlarından sadece birkaçı. 249 şehit ve 2196 gazimiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir cümlesiyle sokaklara çıktı, FETÖ’cü alçakların planlarını başlarına yıktı... Türk Halkı, milli iradeye el koymaya çalışan ihanet şebekesini yerle bir etti. Alçak terör örgütü FETÖ ve onun işbirlikçilerine mesaj netti: Biz gerekirse tankın önüne yatarız. Biz gerekirse F-16'yı levye ile kovalarız. Şehit kanlarıyla sulanmış, vatanseverlikle harmanlanmış bu topraklar uğruna seve seve can veririz. Ama hainlere asla geçit vermeyiz.

Takvimler 15 Temmuz Cuma gecesini gösterdiğinde büyük Türk milleti terör örgütünün eli kanlı üyelerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış bir direniş gösterdi. Ankara ve İstanbul merkezli olmak üzere ülkenin 81 ilinde yüz binler Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısı ile vatan savunması için sokağa çıktı. Parmağında nişan yüzüğü ile düğünlerine 15 gün kalanlar, 'ana vatan elden gidiyor beni bekleme' diyenler, 13 yaşlarındaki kız çocuklarının ellerinden tutup vatan savunmasına koşanlar, kucağına iki yaşındaki evladını alıp sen vatansız büyüyemezsin diyen kahraman analar, 85 yaşında bir bastonun gücünde ihanete dur diyenler şehit düştü.Gece yarısından sonra kanlı bir savaş meydanına dönen Türkiye 'de millet sabah kadar can verdi ama vatanı vermedi. Genelkurmay, Gölbaşı Özel Hareket, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliye 'sine bombalar yağdırıldı. Gün sabaha kavuştuğunda vatan kurtarıldı ancak Türkiye, o gece 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190'ını da gazi verdi.Darbecilerin en fazla saldırıları gerçekleştirdiği Ankara'da bin 369 kişi İstanbul ve Malatya Eskişehir gibi farklı illerde 824 kişi olmak üzere toplam 2 bin 190 kişi vatan savunmasında gazi oldu. Ankara, İstanbul, Yozgat Çorum ve Rize en fazla şehit veren iller arasında yer aldı. Ankara ise 150 şehit ile en fazla kaybın yaşandığı il olarak tarihe geçti.ilden şehit verilen darbe girişimi sırasında 55'i Ankara'da olmak üzere 62'si polis, 5'i asker, 184'ü de sivil 251 kişi şehit oldu. En küçüğünün 13 yaşında olduğu, en büyüğünün de 80 yaşında olduğu 2 bini aşkın gaziden, 4'ü Ankara, 3'ü İstanbul olmak üzere 7'sinin halen tedavisi sürüyor. Tedavisi süren gazilerin ağır yaraları mevcut ve bazıları halen yürümekte güçlük çekiyor, solunum cihazına bağlı yaşıyor.Darbe gecesinde sokağa en fazla çıkanlardan biri de yüzde 45 oranla kadınlardı. Ağırlığı polis olmak üzere 11 kadın şehit olurken, 62'si Ankara'dan olmak üzere 150'ye yakın kadın gazi oldu. Kadınların meslek gruplarının yüzde 80'ini polis memurları oluştururken, yüzde 15'i ev hanımı, yüzde 5'i de öğrenci ve serbest çalışanlar oldu. Mekânsal olarak en fazla şehit ise Ankara Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı, Genel Kurmay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde verildi.15 Temmuz gazilerini ağırlığını yüzde 80 oranla erkekler (50 yaş altı) oluşturdu. Gazilerin bin 307'si Ankara'dan. Gazilerin yaş aralıklarına bakıldığında da; 43'ü Ankara olmak üzere 70'e yakın gazi 18 yaş ve altı iken, 30'u aşkını ise 65 yaş üstü. En fazla yaralanarak gazi olan vatandaşlar ise Ankara ve ikinci olarak İstanbul'dandı. Yine ağır kayıplar verilen Emniyet'ten ise 11 ilde 248 (183 Ankara'dan) polis gazi oldu.Öte yandan ihanetin acı bilançosu ise şehitlerin yaş aralıklarında kendini gösteriyor. 251 şehitten 138'i 40 yaş ve altı, bunlardan yüzde 25'i 20-27 yaş aralığında, büyük çoğunluğu ise 30-37 yaşında. 18 ve altında ise 8 şehit var, bunların 2'si çalışan olmak üzere 6'sı öğrenci.Kanlı gecede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 81 ilde sokağa çıkan vatandaşların meslek gruplarında. Her renkten vatandaşın vatan savunması verdiği gecede en fazla şehit ve gazi 'doktor, öğretmen, işçi, esnaf, şoför ve serbest mesleklerden' olurken, yine şehit olanların yüzde 60'ının da mesleği öğretmen, işçi, memur, şoför, aşçı, imam, dönerci, mobilyacı, kuaför, akademisyenlerden olamsı dikkate çekti.Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını ve gazilere üç yıldır maddi-manevi çeşitli destekler veriliyor. 50'si Ankara'da olmak üzere (4'ü ağır yaralı) 250'ye yakın gaziye tedavi (bazılarının küçük tedavi olmak üzere) desteği veriliyor, devlet Aile ve Çalışma, Sağlık Bakanlıkları aracılığıyla bizzat tedavi sürecine katılıyor. Kanlı geceden bu yana 5 bini Ankara'(da olmak üzere, İstanbul ve 57 ilde daha şehit yakını ve gazilere ziyaretler yapıldı. Kapılar çalındı, halen 2 bine yakın şehit yakını ve gaziye psikolojik hizmet veriliyor.Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin hain darbecilerin Esenler'de vatandaşın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. 3 çocuk annesi şehidin eşi Ramazan Tekin, "Annesiz babasız, eşsiz yaşayabiliriz ama vatansız yaşayamayız. Yeter ki vatanımız gitmesin. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Onun bana emaneti çocuklarıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Onun yokluğunu hissetmesinler diye her akşam yemeğini beraber yemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Şehidin en küçük kızı Sümeyye ise söyleyecek bir şey bulamıyorum "Sadece annemi çok özlüyorum" dedi. FETÖ 'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri de Esenler olmuştu. O gece sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda mücadele eden Türkan Türkmen Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin üç çocuğu o gece yetim kaldı.çocuğu ile kalan şehidin eşi Ramazan Tekin, "Hainler o gece bizim paralarımızla alınan tankları bizim üzerimize sürdüler. İnsanları ezdiler. Eşimi ezdiler. Biz o gece gönül rızasıyla çıktık. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Ezanlarımızı susturmadık. Bugün için de vatan için varız, yarın için de vatan için varız. Bu topraklarda doğduk bu topraklar da öleceğiz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Annesiz babasız yaşanır ama vatansız asla yaşanmaz" ifadelerini kullandı.gecenin unutulmaması gerektiğini söyleyen Tekin, " 3 yıl geçti üzerinden. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Eşim okumayı çok severdi. 3 evladımı da okutacağım. Gücüm yettiği kadar onların yanında olmaya onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Anne boşluğu asla doldurulmaz. Ama onu hissettirmemek için elimden geleni yapıyorum. İşten geldiğimde her akşam sofraya beraber oturup, onlarla kucaklaşıp yemeğimizi yiyoruz. Biliyorum onu çok özlüyorlar." Dedi.15 Temmuz unutulmasın, yıpratılmasın ben o gece yaşadıklarımı hiç unutmuyorum diyen Tekin; "Elimizde bayraklarla yürüyorduk. Bizim tankımız insanları ezdi. Böyle bir gece bir daha yaşanmasın" şeklinde konuştu. Şehidin en küçük kızı Sümeyye ise; " Sadece onu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.15 Temmuz Gecesi İstanbul'da şehit olan 43 yaşındaki Şenol Sağman'ın hikâyesini eşi Çilem Sağman ilk defa SABAH'a anlattı. 16 yaşındaki oğlu Mert ile 3 yıldır yaşadığı süreci anlatan Sağman "251 şehidin içinde eşimin olması bizi mutlu ediyor. Ben de oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor" dedi.Beşiktaş'ta yaşayan ve o gün yaşadıklarını anlatan Çilem Sağman "Eşim ve benim küçük bir yemek dükkânımız vardı. Ben yemekleri yapardım, o da motorla servis yapardı. Beraber çalışıyorduk. O gün çok kalabalık olmayınca ben 9 gibi dükkândan çıktım biz oğlumla Beşiktaş'a gittik. Şenol dükkandaydı. Sonra biz eve döndük. Şenol'u bizim evin karşısındaki çiçekçide gördüm. Ortalığın karıştığını duyunca konuştuk ben gidiyorum dedi. Olayların böyle olacağını hiç tahmin etmezdik ama sanki içime doğmuş gibi 'Gitme, ya bir şey olursa' dedim. 'Bir şey olmaz' dedi ve gitti, ondan sonra sadece Zincirlikuyu'da defnedilmeden önce gördüm. Göğsünden G-3 mermisiyle Şehitler Köprüsü'nde vuruldu. Ameliyattan sonra yoğun bakımda şehit oldu. Yanında arkadaşlarıyla gitmişti Köprü'ye. Askerle konuşurken vurmuşlar. Askere 'bu yaptığınız çok yanlış, bu vatan hepimizn' dedikten sonra vurulmuş. Vatan sevdalısı biriydi. O gece son kez tek bir sözünü duyamamak son bir kez görememek içimde büyük bir acı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz sonrası yaşadıklarını anlatan Sağman "Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor. Her zaman onu anıyorsunuz ve acısı hep taze kalıyor. 251 şehidin içinde eşimin olması bizi mutlu ediyor. Ben de oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Oğlum da alıştı sayılır ama ne olursa olsun babasının boşluğunu dolduramıyorum" dedi.İnsanların kendisine verdikleri tepkiye de değinen Şehit eşi Sağman "Şehit eşi olduğumu duyunca insanlar genelde iyi tepki veriyor ama bazıları da çok farklı şeyler söylüyor. 'Gitmeseydi, sanki şehit mi oldu onlar' diyorlar bu sözler insanın zoruna gidiyor. Bizim için kimin ne dediği çok problem değil ama tabii insan üzülüyor. Mahkeme kararlarını duyunca içimiz rahatladı. En azından cezalarını buldular diye sevindik" diye konuştu.Temmuz FETÖ hain darbe girişimine karşı Türk halkının ve devletinin yaptığı şanlı direnişin kuşkusuz sembol yerlerinden biri de TBMM oldu. FETÖ'nün darbe girişimini öğrenen iktidar ve muhalefet milletvekilleri Meclis'e koştu ve güçlü bir duruş sergileyerek TBMM Genel Kurulu'nu çalıştırıp hainlere karşı sert bir tepki verdi.Meclisten gelen bu duruşa karşı darbecilerin yanıtı ise ne tarihe kara bir leke olarak geçti. FETÖ'cü pilotlar F- 16'lar ile TBMM'yi bombalarken, helikopterler de havadan TBMM binası ve bahçesini silahla taradı. Bombalardan bazıları bahçeye düştü. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu binanın camları kırıldı, duvarları döküldü. Bombalardan biri ise muhalefet kulisinin açıldığı ve milletvekillerinin 'O gece' toplantı yaptığı Genel Kurul Salonu'nun 5-10 metre ötesindeki dış bahçeye düştü. Bomba birkaç metre daha öne düşse demokrasiye sahip çıkmak için koşan birçok isim şehit olacaktı. Başbakanlara ayrılan odada ise neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Bombalama sırasında duran saat de sembollerden biri oldu. Saat gece 3:40'ı gösteriyordu.15 Temmuz sonrası bombalamanın izleri yavaş yavaş temizlendi. Meclis'deki tadilat aylar sürdü. Bombanın düştüğü dış kulisteki bölüm ise binaya zarar vermeyecek şekilde tamir edilerek korundu. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü. 15 Temmuz 2016'dan bu yana Meclis'in ibret köşesini Türkiye'yi ziyaret eden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve heyetler ziyaret ediyor. Meclis'e gelen herkes bu köşeyi gördüğünde "O hain gece, kendi Meclis'ini bombalatacak kadar ileri gidebilen FETÖ gerçeğini ile de karşı karşıya kalıyor. Meclis'in ibret köşesini ziyaret edenler arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Venezuella Devlet Başkanı Madoro, Şansölye Merkel dahil birçok cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, diplomatik heyetler bulunuyor. Bombalamadan hemen sonra Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcı Joe Biden, 1812'de İngilizler'in, Capitol binalarını bombaladığını, kurşun izlerinin olduğu yerleri kendilerinin de sakladıklarını ancak o zaman savaş olduğunu, insanların bunu unutmasını hiçbir zaman istemediklerini söylemişti. İbret köşesini ilk ziyaret edenler arasında yer alan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye ile ABD'nin yıllardan beri dost olduğunu vurgulayarak, bu dostluklarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Dunford, bombalama sırasında Meclisin açık olmasının, milletvekillerinin bombalama sırasında Mecliste olmasının büyük bir cesaret göstergesi olduğunu ifade etmişti.