06 Mart 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!

Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: Son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olan 'da maçın ardından istifa eden Sumudica'nın yerine, getirildi.

'da bugün Başkan ile bir araya gelen her konuda anlaştı. Taraflar el sıkışıp projeleri konuşurken resmi imzanın pazartesi günü 'de atılması bekleniyor.

Bülent Uygun, "Öncelikli hedefimiz Rize gibi büyük bir camiayı küme düşme hattından çıkarmak, ligde bırakmak. Sözleşmenin süresinin hiçbir önemi yok. Burada başarılı olup, Rizespor'un geleceği ile ilgili projelere imza atmak istiyoruz. Saha sonuçları ve teknik anlamda bazen işler kötü gidebilir, Rizespor bugün bu dönemi yaşıyor ama Sayın Başkanın destekleri ile layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Başkan Hasan Kartal ise "Teknik direktör ve saha sonuçları anlamında kötü bir dönem geçirdik. İnşallah Bülent Uygun hocamız ile uyum içerisinde çalışarak Rizespor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok. Bizim için önemli olan bu süreci geçip daha iyi yerlerde yer alıp porjelere imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ligde bu hafta sonunu BAY geçecek olan ekibi ligin 30'uncu haftasında 13 Mart tarihinde 'u konuk edecek.
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