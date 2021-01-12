Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın Kayseri Erciyesspor’dan transferi hakkında açıklama yaparak, "Kayseri Erciyesspor’a 1 milyon Euro bedelli teminat senedi verilmiş, dönemin Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren görevden ayrılması esnasında söz konusu senedi önce şahsına, ardından kendi şirketi adına ciro etmiştir. Kalan 200 bin Euro ile ilgili hem Ziya Eren hem de Kayseri Erciyesspor yargı yoluyla alacak talebinde bulunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş ve kalan bakiyenin asıl hak sahibi henüz açıklığa kavuşmamıştır" dedi.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun hatalı fesih yaptığı gerekçesiyle Oğulcan Çağlayan'a 6 maç ceza vermesinin ardından Çaykur Rizespor ilk kez açıklama yaptı. Kayseri Erciyesspor'un eski Başkanı Ziya Eren'in 2016'da Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan Çaykur Rizespor'a transferindeki 1 milyon 200 bin Euro'nun ödenmediğini söylemesi üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzle Kayseri Erciyesspor arasında akdedilen profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transfer sözleşmesi gereğince teminat olarak Kayseri Erciyesspor'a 1 milyon Euro bedelli teminat senedi verilmiştir. Dönemin Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in görevden ayrılması esnasında söz konusu senedi önce şahsına, ardından kendi şirketi adına ciro ederek kulübümüz aleyhine haksız ve hukuka açıkça aykırı olarak ihtiyati haciz başvurusunda bulunmuştur. Bu gelişme üzerine Kulübümüz dava açıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince 1 milyon Euro icra müdürlüğüne ödenmiştir. Yargılama ardından ise iş bu bedel Ziya Eren'in şirketi olan alacaklıya ödenmiştir. Konuyla ilgili açılan dava halen Yargıtay incelemesindedir.
Transfer sözleşmesinden kalan 200 bin Euro ile ilgili hem Ziya Eren hem de Kayseri Erciyesspor Kulübü yargı yoluyla alacak talebinde bulunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş ve kalan bakiyenin asıl hak sahibinin Kayseri Erciyesspor Kulübü mü yoksa Ziya Eren mi olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kayseri Erciyesspor Kulübü ile eski başkanları Ziya Eren arasındaki hukuki ihtilaf nedeni ile 200 bin Euro kime ödeneceği ihtilaflı haldedir ve mahkeme süreci devam etmektedir.
Yargılamaların devam ettiği ortamda kulübümüzün Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili borcunu ödemediğini savunmak 'Kamuoyunu yanlış yönlendirmek' gibi kötü bir niyet oluşturmaktadır. Ziya Eren ve eski kulübü arasındaki ihtilaf açıktır. Haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin perdelenmeye çalışılması amacına, Rizespor'un alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu beyan eder, kamuoyunun takdirine arz ederiz."
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