Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık döneminin en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, Avusturya etabındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Udinese ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Udinese maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
TRABZONSPOR 1-0 UDINESE
Ernest Muçi 4'
(2. YARI OYNANIYOR)
TRABZONSPOR-UDİNESE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Cabral, Nwaiwu, Savic, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Muçi, Onuachu.
Udinese: Piana, Palma, Kristensen, Solet; Zarraga, Lovric, Miller, Ebosse, Bayo, Gueye, Buksa.
TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Udinese arasında Avusturya'nın Landskron bölgesindeki sahada oynanan hazırlık karşılaşması Türkiye saati ile 17.30'da başladı.
TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.