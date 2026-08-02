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F.Bahçe o yıldızla anlaşma sağladı! F.Bahçe o yıldızla anlaşma sağladı! 18:11
Trabzonspor-Udinese | CANLI Trabzonspor-Udinese | CANLI 16:09
Beşiktaş'a Jackson önerisi! Beşiktaş'a Jackson önerisi! 15:49
Beşiktaş'ta stoper için 3. aday! Beşiktaş'ta stoper için 3. aday! 15:12
"150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!" "150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!" 14:58
Galatasaray - Rennes maçı detayları Galatasaray - Rennes maçı detayları 14:30
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"Bu hafta bitireceğiz" dediği santrfor ortaya çıktı! "Bu hafta bitireceğiz" dediği santrfor ortaya çıktı! 13:43
Beşiktaş'ta beklenen ayrılıkta sona gelindi! Beşiktaş'ta beklenen ayrılıkta sona gelindi! 13:06
Fırtına'da ayrılık ihtimali güçleniyor! Fırtına'da ayrılık ihtimali güçleniyor! 12:35
G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! 12:04
F.Bahçe'nin listesindeki isimden transfer açıklaması! F.Bahçe'nin listesindeki isimden transfer açıklaması! 11:15
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! 10:32
Trabzonspor-Udinese | CANLI
"150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!"
Feyenoord - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool - Leeds United maçı detayları