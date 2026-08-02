Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geliyor. Bu dostluk karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık döneminin en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, Avusturya etabındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Udinese ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Udinese maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR



TRABZONSPOR 1-0 UDINESE



Ernest Muçi 4'



(2. YARI OYNANIYOR)

TRABZONSPOR-UDİNESE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Cabral, Nwaiwu, Savic, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Muçi, Onuachu.

Udinese: Piana, Palma, Kristensen, Solet; Zarraga, Lovric, Miller, Ebosse, Bayo, Gueye, Buksa.

TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Udinese arasında Avusturya'nın Landskron bölgesindeki sahada oynanan hazırlık karşılaşması Türkiye saati ile 17.30'da başladı.

TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.