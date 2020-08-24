24 Ağustos 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Yasin Pehlivan Çaykur Rizespor'da!

Yasin Pehlivan, Çaykur Rizespor'da
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , Gençlerbirliği'nde kariyerini sürdüren 'ı kadrosuna kattı.

, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen 'ı kadrosuna kattı. Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor'da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

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