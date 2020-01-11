11 Ocak 2020, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Milan Skoda ve Denys Harmash'la sözleşme imzaladı

Ç. Rizespor Skoda ve Harmash'la imzaladı
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

Kulübü, Çek forvet ve Ukraynalı orta saha oyuncusu 'ı renklerine kattı. İkinci devre hazırlıklarını 'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren yeşil-mavililer, iki futbolcu için konaklama yapılan otelde imza töreni düzenledi.

Kulüp, Slavia Prag'dan 33 yaşındaki 'yı 1,5 yıllığına ederken, 'den 29 yaşındaki 'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.

Sportif Direktörü , takımlarında oynayan futbolcuları devre arasında transfer etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Bal, "Büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Milan Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet. Bir an önce antrenmana katılmak istiyor." dedi.

iddialarına ilişkin ise Bal, "Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu ama hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Kendisi de açıklama yaptı, 'Rize'nin enteresanı çay.' demişti. Ben de kendisine 'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma iki ya da üç oyuncu takviyesi daha yapacaklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, "Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz, milli takıma seçildi. Devre arasında hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Hasan Kartal resmen açıkladı! haberin devamı

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