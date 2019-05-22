Çaykur Rizespor en fazla gol attığı sezonu yaşıyor
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala 46 gol atan Çaykur Rizespor, lig tarihinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala 46 gol atan Çaykur Rizespor, lig tarihinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Bu sezon 18'inci kez Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, geride kalan 33 haftada kaydettiği 46 gol ile en fazla skor ürettiği sezonu yaşıyor. Bundan önce en fazla gol kaydettiği sezon olan 2000-2001 sezonunu 45 gol ile tamamlayan yeşil-mavililer, ligin bitimine bir hafta kala bu rekoru kırdı ve son hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi rekorunu geliştirme şansı yakaladı.
18 MAÇLIK GOL REKORLARI
Karadeniz temsilcisi, en fazla gol attığı sezonu yaşamasının yanında üst üste 18 maçta skor üretmeyi başararak bu alanda da kendi adına rekor kırdı. Çaykur Rizespor, 11'inci haftada oynanan Göztepe maçından 30'uncu haftada oynanan Demir Grup Sivasspor maçına kadar oynadığı 18 müsabakada da rakip fileleri en az bir kez havalandırmayı başardı. Ligde oynadığı son 11 dış saha maçında gol atmayı başaran Çaykur Rizespor, bu alanda da en uzun serisine imza attı.
SADECE 4 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ
Çaykur Rizespor, ligde geride kalan 33 haftanın 29'unda gol atmayı başarırken sadece 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Yeşil-mavililer, skor üretemediği maçlar Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe'ye mağlup olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor maçında ise berabere kaldı.
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