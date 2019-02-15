15 Şubat 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

"Bursa’dan puan alacağız"

Bursa’dan puan alacağız
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Formunu bulan ’de , ’dan puan almanın çok değerli olduğunu vurguladı.

İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan , 'da da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Timsah'ın seyirci avantajına dikkat çeken , "Son 7 haftada kazanamayan bir takım. Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursa gibi biz de kazanmak istiyoruz. Baskı altında olunacak bir maç. Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursa'da bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" diye camiaya umut verdi.
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