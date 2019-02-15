15 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
"Bursa’dan puan alacağız"
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Formunu bulan Rize’de Okan Buruk, Bursa’dan puan almanın çok değerli olduğunu vurguladı.
İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Rize, Bursa'da da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Timsah'ın seyirci avantajına dikkat çeken Teknik Direktör Okan Buruk, "Son 7 haftada kazanamayan bir takım. Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursa gibi biz de kazanmak istiyoruz. Baskı altında olunacak bir maç. Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursa'da bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" diye camiaya umut verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!