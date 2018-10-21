    21 Ekim 2018, Pazar

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Okan Buruk: Hakem bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullandığını gördük

    Okan Buruktan hakem isyanı!
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem 'ın bütün takdir haklarını ’dan yana kullandığını ve kazanabilecekleri maçı kazanamadıkları söyledi.

    'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde Atiker ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk "Maçtan önceki hedefimiz kazanmaktı. Son 2 haftada aldığımız 4 puan vardı. Bu 11 ile 4 tane eksik oyuncuyla başladık. Özellikle önde ve kanatlarda oyuncu sayımız çok fazla olmadığı için bu bölgelerde sorun yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için kötüydü, iyi bir takıma karşı oynadık. Maçı dengeledik ve 1-0 öne geçtik. Bizim beklentimiz rakip kaleye biraz daha iyi gidebilmekti. İkinci yarıya baktığımızda daha dengeli bir oyun oynayan takımdık. 2. golü bulmaya çok yaklaştık. Rakibimizin geniş bir kadrosu vardı. Benim üzüldüğüm hem penaltı olması, hem de 2 dakika sonra penaltı verildi. Biz 1-0 yendiğimiz için oyuncu değişiklik yaptı. bütün takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullandığını gördük. Kazanabileceğimiz maçı kazanamadık diye düşünüyorum. Baktığımda çok net bir penaltı yoktu ama tabi ki saygı duyuyoruz" dedi.

    Karşılaşmanın sonunda çıkan olayları tasvip etmediğini dile getiren Buruk, "Maçın ardından gelişen olayları tasvip etmiyoruz. Biz hepimiz burada sorumlu insanlarız. Saha içerisinden insanları farklı yerlere yönlendirirsek hata yapmış oluruz, gerekli cezanın verileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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