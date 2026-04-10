Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 Türk lirası+KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

Siyah-beyazlı kulüp, 2024 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2024-2025 sezonundan itibaren başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.