Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin bu maç için Alanya kafilesi belli oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu

Kafilede sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.

Öte yandan havalimanında kafileyi uğurlayan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

