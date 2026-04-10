Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sakatlık durumuyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.
Bordo mavililerin yaptığı açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, 'Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.' dedi." ifadeleri yer aldı.