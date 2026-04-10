Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Lucescu'yla hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek."

"İç sahada oynayacağız. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek sorunları var, çok riske etmek istemedik ama oyunun devamında kullanabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayacağız yavaş yavaş. Bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Bunun için bazı oyuncuları görmemiz gerekiyor. Bazen farklı oyuncuları görebiliriz. 2-3 oyuncunun ufak tefek sorunları vardı bu maçta dediğim gibi o yüzden riske etmek istemedik."