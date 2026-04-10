Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde son anda aldığı mağlubiyetle sarsılan Kartal için üçüncülük şansı mucizelere kaldı. 52 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Kartal, Olaitan, Cengiz, Jota, Oh

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki bu kritik mücadele, 10 Nisan Cuma günü oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'de 29. hafta, hedefleri bambaşka olan iki ekibin mücadelesine sahne oluyor. Geride kalan 28 haftada 52 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, evinde hata yapmayarak ilk üç iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 28 puanla 13. basamakta, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak nefes almayı hedeflerken; Beşiktaş ise 37 galibiyetle domine ettiği bu rekabette hanesine bir zafer daha eklemek için sahada yer alıyor.

KARTAL'IN EVİNDEKİ 'ANTALYA' KABUSU

Kağıt üzerinde Beşiktaş favori görünse de, son yıllarda Dolmabahçe'de oynanan maçlar siyah-beyazlılar için pek de kolay geçmiyor. Beşiktaş, evinde ağırladığı Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında sadece 4 kez sahadan galip ayrılabildi. Bu süreçte Antalyaspor 3 kez sürprize imza atarken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği kırarak sahasındaki gücünü yeniden hatırlatmak zorunda.

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise kart sınırındaki oyuncuların çokluğu. Gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçı öncesinde; Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bu akşam sarı kart görmeleri halinde kritik Samsun deplasmanında takımı yalnız bırakacaklar.