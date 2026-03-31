Yeni sezonda Agbadou'nun yanına 'lider' bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Leipzig'in defansı Lukas Klostermann'ı gündemine aldı. Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu yaz döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor. İşte ayrıntılar...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Emmanuel Agbadou'nun yanına 'lider' savunmacı arayan siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Teknik heyet Fildişi Sahilli oyuncunun sol stoperde görev yapabileceği yönünde görüş birliğine varırken, tüm enerji sağ stoper takviyesine kaydırıldı. Bu bölge için oluşturulan listenin en dikkat çekici ismi Bundesliga'dan geldi. Radara giren futbolcu RB Leipzig'in tecrübeli defans oyuncusu Lukas Klostermann oldu.



SEZON SONU VEDA



Fotomaç'ın Bild'den derlediği habere göre, 2014'ten bu yana Bundesliga temsilcisinde top koşturan ve kulübün en uzun süreli hizmet veren oyuncusu olan Klostermann, yaz döneminde ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. 29 yaşındaki stoperin en yüksek maaş alan oyunculardan biri olmasına rağmen düzenli forma şansı bulamamasının veda kararında etkili olduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin transfer listesine dahil olan deneyimli futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi.



KIRMIZI KART GÖRMEDİ



Bochum'un altyapısında yetişen Lukas Klostermann, 2014 yazında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer oldu. 12 yıllık dönemde Leipzig temsilcisinin formasını 332 kez ıslatan tecrübeli savunmacı, 15 kez fileleri havalandırdı. 12 de gol pası veren ve 27 gole katkıda bulunan Alman futbolcunun kariyerinde kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.



4 AYDIR FORMAYA HASRET



22 kez Almanya Milli Takımı'nda görev alan tecrübeli savunmacı, bu sezon yedek kulübesine adeta demir attı. Son olarak Bundesliga'da 28 Kasım 2025'te Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında süre alan Klostermann yaklaşık 4 aydır forma hasreti çekiyor. 29 yaşındaki oyuncu, Almanya Kupası'nda 2 maçta toplam 71 dakika oynayabildi.