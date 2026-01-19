El Bilal Toure: Gol attığım için mutluyum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah-beyazlı ekibin tek golünü atan El Bilal Toure, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE EL BILAL TOURE'NİN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz."

"Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz."