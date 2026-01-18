Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İspanya La Liga'da kariyerinin en verimli sezonunu geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Jorge de Frutos’u listesine dahil etti. Yıldız ismi siyah beyazlıların yanı sıra 3 ekip daha istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Bir yandan kadrodaki oyunculara sürpriz teklifler gelirken, diğer yandan takviye için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, taraftarları heyecanlandıracak hamleler için kolları sıvadı. İspanya La Liga temsilcilerinden Rayo Vallecano'da sergilediği göz kamaştıran performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 28 yaşındaki Jorge de Frutos transfer listesine dahil edildi.



RAKİPLER PREMIER LİG TAKIMLARI



İspanyol ekibinde bu sezon 3 ayrı kulvarda forma giydiği 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle toplam 12 gole katkı sunan yıldız oyuncu, kariyerinin en randımanlı sezonlarından birini geçiriyor. Ancak Beşiktaş'ın bu transferde işi kolay değil. İspanyol kanat oyuncusuna İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace, Nottingham Forest ve Bournemouth'un da ilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, Jorge de Frutos'u ikna etmek için şartları zorlamak zorunda kalacak.



SÜRATLİ VE ÇOK TEKNİK



Fotomaç'ın haberine göre, Jorge de Frutos sürati ve teknik kapasitesi ile öne çıkıyor. Hem bitiriciliği hem de asist özelliğiyle komple bir futbolcu profili çiziyor. Topu aldığında direkt rakip kaleyi düşünen yıldız oyuncu, kanattan içeriye doğru kat ederek rakip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Frutos ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın uygulamaya çalıştığı pres oyununa da yatkın bir futbolcu.



TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI



28 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı formasını sadece 1 kez giydi. Jorge de Frutos, 7 Eylül 2025'te İspanya'nın Konya'da A Milli Takımımızı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 68'inci dakikada Pedri'nin yerine oyuna dahil olmuştu.