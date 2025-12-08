Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtan Beşiktaş, 15'inci haftada bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı takım zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisi başlatmak hem de üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Turan.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu

DEVRE SONUNA KADAR KAYIP YASAK

Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kartal'ın 24 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın talebelerinden sezonun ilk yarısının bitimine kadar tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmalarını istedi. Bu müsabakadan sonra 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk devrenin son haftasında ise Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

NECİP VE MUSTAFA YOK

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi 2 eksik var. Sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu zorlu müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan Felix Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Alman savunmacı sarı kart görürse önümüzdeki hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA GALİBİYET ÖZLEMİ

Siyah-beyazlı takım taraftarı önünde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bu süreçte Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Kartal, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Tüpraş Stadı'ndaki son galibiyetini ligin 7'nci haftasında Kocaelispor'a karşı 3-1'lik skorla elde etmişti.

İŞTE BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Rıdvan, Emirhan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Toure

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Tayyip Talha, Rodrigues, Camara, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi