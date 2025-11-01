Beşiktaş, Pazar günü kritik derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini analiz ederek gol planını yaptı. Tecrübeli teknik adam Rafa Silva ve Abraham’a güveniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Yarın akşam Dolmabahçe'de taraftarının önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak siyah-beyazlılar, tüm planlarını hazırladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, hücum gücünün ön planda olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda takımın deneyimli isimleri Rafa Silva ile Tammy Abraham'a büyük görev düşecek. İki yıldız da yarın akşam oynanacak dev derbide sahada olmak istiyor.

TECRÜBE VE KALİTE

Kariyerleri boyunca bu tip önemli maçlara çok kez çıkan Rafa Silva ve Tammy Abraham, Fenerbahçe karşısında ileri uçta yer alacak. Sergen Yalçın'ın iki yıldızın hem tecrübesinden hem de kalitesinden faydalanmak istediği bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'ın yardımcılarıyla yaptığı toplantılarda iki ismin hızı ve son vuruşlardaki etkinliğinin önemli olduğunu aktardığı belirtildi. Rafa Silva ve Abraham'ın hücumda serbest rolde olup birbirlerini tamamlayacağı vurgulandı.

RAFA DERBİLERİ ÇOK SEVİYOR

Rafa Silva, Beşiktaş'taki döneminde derbi maçlarında başarılı bir grafik çizdi. Portekizli yıldız, siyahbeyazlı formayla Galatasaray'a 2 gol atarken, Trabzonspor filelerini 1 kez havalandırdı. Rafa Silva, Fenerbahçe'ye karşı henüz gol sevinci yaşamadı. Ancak Rafa Silva'nın forma giydiği iki maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

16 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Sezon başında siyah beyazlı takıma transfer olan Tammy Abraham bu sezon 16 resmi maça çıktı. Abraham söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı ve 11 gole doğrudan etki etti. İstikrarıyla da dikkat çeken 28 yaşındaki İngiliz yıldız bin 293 dakika süre aldı.

TAMMY ABRAHAM'IN İKİNCİ DERBİSİ

Tammy Abraham, Beşiktaş kariyerinde ikinci derbisine çıkacak. Daha önce RAMS Park'ta Galatasaray'la oynanan derbide takımının tek golünü atan Abraham, Fenerbahçe karşısında da skor arayacak. İngiliz forvet, Dolmabahçe'deki dev derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak.