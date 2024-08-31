Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2024- 11:34