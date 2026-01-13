CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray Fethiyespor karşısında öne geçti! G.Saray Fethiyespor karşısında öne geçti! 22:17
Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 22:10
Galatasaray Sallai ile direğe takıldı! Galatasaray Sallai ile direğe takıldı! 22:02
G.Saray-F.Bahçe derbisi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi! G.Saray-F.Bahçe derbisi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi! 21:29
Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:20
Galatasaray'da flaş sakatlık! Galatasaray'da flaş sakatlık! 20:56
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:17
Fethiyespor-Galatasaray maçı detayları! Fethiyespor-Galatasaray maçı detayları! 17:08
Kante F.Bahçe'ye gelecek mi? Kante F.Bahçe'ye gelecek mi? 16:33
Youssouf Fofana kimdir ve kaç yaşında? Youssouf Fofana kimdir ve kaç yaşında? 16:18
2 büyük Lookman için dev yarışta! 2 büyük Lookman için dev yarışta! 16:13
Trabzonspor İstanbulspor maçı kafilesini açıkladı! Trabzonspor İstanbulspor maçı kafilesini açıkladı! 15:38
G.Saray Fethiyespor karşısında 2-0'ı buldu
Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
12 Ocak Sayısal Loto sonuçları!
Gece açlığına dikkat!