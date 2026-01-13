Galatasaray Fethiyespor karşısında farkı 2'ye çıkardı!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle Fethiyespor karşısında skoru 1-0’a getirdi. Ardından sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz farkı 2'ye çıkardı. İşte maçın golleri...
Karşılaşmada baskısına rağmen aradığı golü bir türlü bulamayan Galatasaray, skoru değiştirmek için 73. dakikaya kadar bekledi. Kazanılan serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz'ın ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı attığı kafa golüyle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
Ardından 80. dakikada sahneye çıkan Barış Alper yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.