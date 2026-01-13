Karşılaşmada baskısına rağmen aradığı golü bir türlü bulamayan Galatasaray, skoru değiştirmek için 73. dakikaya kadar bekledi. Kazanılan serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz'ın ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı attığı kafa golüyle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

GOL | Fethiyespor 0-1 Galatasaray

Ardından 80. dakikada sahneye çıkan Barış Alper yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.