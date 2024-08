Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Correa'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda kanat takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlıların gündemine hücuma dönük kanat oyuncusu Atletico Madrid'den Correa yer aldı. Arjantinli yıldız için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, İspanyol kulübüne önümüzdeki günlerde bir teklif sunacak. AS ve El Mundo Deportivo gibi gazetesinin doğruladığı bilgilere göre Arjantinli oyuncu henüz takımından ayrılıp ayrılmayacağından emin değil. Julian Alvarez'in gelişiyle birlikte Atletico Madrid, birden fazla oyuncuyu hücumdan çıkarmaktan çekinmiyor. Correa'nın adı da bu isimler arasında görünüyor.