Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Emre Can, Nmecha, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy

Wolfsburg: Grabara, Fischer, Vavro, Koulierakis, Kaminski, Dardai, Gerhardt, Maehle, Wimmer, Wind, Tomas

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