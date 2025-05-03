Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde yine sistem değişikliğine gidecek ancak 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Portekizli teknik adam; 3-4-1-2 ile değil, orta sahadaki dominasyonu eline almak için bu kez 3-5-2'yi tercih edecek.