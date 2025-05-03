Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach: Omlin, Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich, Reitz, Weigl, Honorat, Plea, Hack, Kleindienst

Hoffenheim: Philipp, Chaves, Ostigard, N'Soki, Kaderabek, Stach, Bischof, Bülter, Toure, Kramaric, Hlozek

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