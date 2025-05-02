Valentin Rosier'den transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sonra Onana'ya 'Bu yaşanan tam bir delilik' dedim. Zaman geçtikçe sinirim artıyordu, aklım almıyordu. Sonra kulüpte beklemeye başladım, sportif direktörlerle konuşmak istiyordum. Gittim yanına, birkaç kişiyle birlikteydi. 'Ne oluyor burada' dedim. O da 'Nasıl yani' diye sordu. Ben de yükselmeye başladım, 'Ne oluyor burada diyorum!' dedim. O da, 'Valla bilmiyorum' dedi. 'Nasıl bilmiyorsun?' dedim. 'Sen sportif direktörsün, ben kulüpten atılmışım, sen bunun nedenini bilmiyor musun?' dedim. Bana, 'Yok, bilmiyorum. Bir toplantı yapılmış, karar orada verilmiş ama ben o toplantıda yoktum.' dedi.