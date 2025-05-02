Valentin Rosier'den transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Ülkemizde Beşiktaş formasıyla görev yapan Valentin Rosier'den dikkat çeken transfer itirafo geldi. Rosier'in özellikle Galatasaray sözleri gündem olacak. İşte ayrıntılar... BJK-GS SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, kariyeri hakkında ve siyah-beyazlılarda kadro dışı kaldığı dönemle ilgili bir Fransız bir YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE ROSIER'İN AÇIKLAMALARI:
Kulüp yönetiminde değişiklikler oldu. Beş oyuncu hedef gösterildi, gönderilmek istendi ve sen de o listenin içindeydin?
"Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hatta hâlâ, şu an bile tam olarak nedenini bilmiyorum. Kontratımda öyle bir madde yoktu. Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım.
Sonra Onana'ya 'Bu yaşanan tam bir delilik' dedim. Zaman geçtikçe sinirim artıyordu, aklım almıyordu. Sonra kulüpte beklemeye başladım, sportif direktörlerle konuşmak istiyordum. Gittim yanına, birkaç kişiyle birlikteydi. 'Ne oluyor burada' dedim. O da 'Nasıl yani' diye sordu. Ben de yükselmeye başladım, 'Ne oluyor burada diyorum!' dedim. O da, 'Valla bilmiyorum' dedi. 'Nasıl bilmiyorsun?' dedim. 'Sen sportif direktörsün, ben kulüpten atılmışım, sen bunun nedenini bilmiyor musun?' dedim. Bana, 'Yok, bilmiyorum. Bir toplantı yapılmış, karar orada verilmiş ama ben o toplantıda yoktum.' dedi.
Sonra Onana'yla birlikte esas sportif direktörün ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. Odaya girdiğimizde zaten adamın havası, kibirli, ukala bir tavırla karşıladı beni. 'Ee, ne oldu şimdi' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun' dedim.
Sonra dedim ki: 'Açık konuş, beni neden kovdun?' Bana tek kelime etmedi. Sadece eliyle şöyle bir hareket yaptı: 'Hadi hadi, çık dışarı.' Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı.
Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier'im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin."
"GALATASARAY BENİ İSTEMİŞTİ"
"Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığımızda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray, o dönemde bana daha iyi bir sözleşme sunmuştu. Hatta teknik direktörüne mesaj bile attım çünkü onlar çok büyük bir kulüp. Galatasaray'a karşı en ufak kötü düşüncem yok. Ama o dönemde ben sadakati seçtim. Çünkü ben gerçekten sadık bir adamım.
O yüzden Galatasaray hocasına yazdım: Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum.' Yani Galatasaray'a, daha çok para kazanabileceğim bir teklife 'hayır' dedim, Beşiktaş'ta kalmayı seçtim. Kalbimi dinledim diyebilirim. Ve sonrasında bana yapılan bu mu? Gerçekten akıl alır gibi değil."