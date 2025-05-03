Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 34. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde, Atakaş Hatayspor, Avrupa hedefinden kopmak istemeyen RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Çağdaş Atan yönetiminde son derece istikrarlı bir dönem geçiren Başakşehir, geçen hafta Göztepe karşısında aldığı beklenmedik yenilgiyi unutturmak istiyor. Üst üste dört galibiyetle çıkışa geçen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir virajda. lüksleri yok. Peki, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, sezonun son düzlüğüne girilirken kaderi belli olan takımların prestij, hedefi büyük olanların ise umut mücadelesi sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde, küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor, Avrupa kupalarına katılmak için yarışan RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Sezonun hayal kırıklığı yaşayan ekiplerinden biri olan Hatayspor, seyircisi önünde son haftalarda kalan maçları tamamlamayı ve taraftarına bir nebze moral vermeyi hedefliyor. Öte yandan, İstanbul temsilcisi Başakşehir için bu karşılaşma bambaşka anlamlar taşıyor. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa bileti kovalayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında aldığı mağlubiyetle sarsılsa da, bu maçı kazanarak yeniden moral bulmak ve ilk 4 yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. 48 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir, puan kaybına tahammül edemeyecek kadar kritik bir süreçten geçiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdulkadir, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Keny

İKİ TAKIM ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 12 mücadeleyi de turuncu-lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Başakşehir maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR koltuğunda Fabio Melo yer alacak. AVAR'da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.