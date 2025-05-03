TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gençlik aşısı! 17'lik 10 numara...

Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları doğrultusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Okan Buruk'un da onayladığı genç yetenek için sarı kırmızılılar düğmeye bastı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2025- 14:18