Yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de geleceğe yönelik yatırım yapmak.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic'le ilgileniyor. Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği aktarılıyor.
Maksimovic'in gösterdiği performansla pek çok Avrupa devinin radarında olduğu vurgulanıyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans gösterdi. Genç yetenek 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.