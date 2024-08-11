Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren siyah-beyazlılar, 3 puanla yeni sezona başlamak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KADRODA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.