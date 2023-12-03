Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lugano sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lugano ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.