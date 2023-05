Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların go0lcü ismi Vincent Aboubakar zorlu mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN SÖZLERİ:

Her maçı kazanmak için oynuyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Çok önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Her maçı kazanmak için oynayacağız.

Kalitemiz var. Bazen zor anlar yaşıyoruz ama takım ruhunu göstererek maçları çeviriyoruz. Israrla devam ediyoruz. İlk golü bulduk, ısrarla ikinciyi aradık. Takım ruhunu sergiledikçe öz güven kazanıyoruz.