Beşiktaş'ta orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 2,5 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
Transferde Amir Hadziahmetovic savaşı! Beşiktaş ve Burnley...
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için devreye girmişti. Konyaspor'a teklifini ileten Kartal'a transferde rakip çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, ön libero dışında on numara ve sal kanatta da görev yapabilen Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi. Dün sabah saatlerinde yeşilbeyazlı kulübün yetkilileriyle görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Konyaspor bu teklifi düşük bulurken, 25 yaşındaki oyuncuları için 5 milyon euro istedi. Beşiktaş cephesi bu rakamı çok yüksek bulurken, yeşil-beyazlılar, "Amir'i isteyen sadece siz değilsiniz, Championship ekibi Burnley bize 4 milyon euro önerdi" diyerek bu rakamın üzerine çıkılmasını talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.