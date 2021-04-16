Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini Başkent ekibinin stoperi Kulusic kendi kalesine kaydetti. Ankaragücü'nün golleri ise Panitsil'in attığı 2 penaltı golü ile geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 71 yaparken, Ankaragücü 37 puana yükseldi.

HALİS ÖZKAHYA ÜÇ PENALTI KARARI VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadelede üç kez penaltı noktasını gösterdi.

46. saniyede Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle penaltıya hükmeden Özkahya, mücadelenin 64. dakikasında Welinton'un Paintsil'e yaptığı müdahalenin ardından bir kez daha penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gökhan Töre'nin müdahalesiyle Paintsil yerde kalınca Özkahya karşılaşmadaki üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamazken, MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ LİGDE 17 MAÇ SONRA PENALTI KULLANDI

Karşılaşmaya penaltı ile başlayan Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un yerde kaldığı pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan önce siyah-beyazlı ekip, son penaltısını ligin 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşısında kullanmıştı.

Beşiktaş'ın kullandığı son penaltıyı Kayseri deplasmanında gole çeviren N'Koudou, MKE Ankaragücü karşısında kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ KULUSIC'TEN!

Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu.

İlk yarının son dakikasında Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde de öne çıktı. Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topu Kulusic, bir kez daha ters vuruşla kendi filelerine gönderdi.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvette Larin'le mücadele eden siyah-beyazlılarda Kanadalı oyuncu da sessiz kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Oğuzhan Özyakup, ceza sahası içinde Badji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Halis Özkahya, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

5'inci dakikada N'Koudou'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

45'inci dakikada Josef'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in şutunda kaleci Korcan, ayaklarıyla gole izin vermedi.

45+4'üncü dakikada Beşiktaş rakip sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Kulusic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ortasında ceza sahası içinde Kulusic'in kafayla yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

61'inci dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou'nun kullandığı uzun taçta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top yayın önündeki Voka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62'nci dakikada Geraldo'nun topuk pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kitsiou pasını Alper Potuk'a verdi. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda top Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Vida'dan seken topta bir kez daha şutunu çekti, Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere çıktı.

64'üncü dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Paintsil, Rosier'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdikten sonra Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

65'inci dakikada atışı kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-1.

76'ncı dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Larin'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

85'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Alper'in pasıyla sağ kanattan içeri giren Pinto pasını Emre Güral'a çıkardı. Emre Güral'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topu Gökhan Töre uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İbrahim Akdağ'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada Paintsil, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

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