İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 35. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası oynanan 2 maçla başladı. Konyaspor sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...