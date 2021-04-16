16 Nisan 2021, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 35. hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası oynanan 2 maçla başladı. Konyaspor sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...
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- 21
- 3
- 21
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- 21
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- 21
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