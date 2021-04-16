16 Nisan 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 35. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası oynanan 2 maçla başladı. Konyaspor sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 18:56
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 35. hafta

21- DENİZLİSPOR: 26 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 35. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 28 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 35. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 31 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 35. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 33 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 35. hafta

17- KAYSERİSPOR: 34 PUAN

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