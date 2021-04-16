16 Nisan 2021, Cuma

ANKARAGÜCÜ

Beşiktaş - Ankaragücü maçında golden önce faul beklentisi

Golden önce faul beklentisi
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'ın ilk yarının son anlarında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle devreyi 1-0 önde kapatırken, siyah beyazlı ekipte 'nın rakibine ceza sahasında yaptığı hareket sonrası cephesi faul bekledi.

İlk yarının sonlarında dakikalar 45+5'i gösterirken, 'ın serbest vuruş kazandığı pozisyonda ceza sahasına gönderilen topa hareket eden Hırvat savunmacı 'nde forma giyen vatandaşı 'nın yüzüne bir müdahalede bulundu.

Kulusic'in ters bir vuruşla kendi kalesine topu yollaması sonrası konuk ekip 'nın yaptığı harekete faul çalınmasını beklese de pozisyon devam etti ve siyah beyazlı ekip mücadelede 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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