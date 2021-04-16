Beşiktaş - Ankaragücü maçında golden önce faul beklentisi

Beşiktaş'ın ilk yarının son anlarında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle devreyi 1-0 önde kapatırken, siyah beyazlı ekipte Vida'nın rakibine ceza sahasında yaptığı hareket sonrası Ankaragücü cephesi faul bekledi.

İlk yarının sonlarında dakikalar 45+5'i gösterirken, Beşiktaş'ın serbest vuruş kazandığı pozisyonda ceza sahasına gönderilen topa hareket eden Hırvat savunmacı Domagoj Vida Ankaragücü'nde forma giyen vatandaşı Zvonimir Sarlija'nın yüzüne bir müdahalede bulundu.

Kulusic'in ters bir vuruşla kendi kalesine topu yollaması sonrası konuk ekip Vida'nın yaptığı harekete faul çalınmasını beklese de pozisyon devam etti ve siyah beyazlı ekip mücadelede 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:









*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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